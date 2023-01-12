Звезда российского сериала «Универ» Виталий Гогунский рассказал о семье и друзьях с Украины

Звезда "Универа" Виталий Гогунский рассказал о своей семье и друзьях с Украины. По словам артиста, он находится в тяжелых отношениях со своим отцом, проживающим более 70 лет на Украине. Актер надеется, что со временем два народа объединятся, поэтому не держит зла на родственника.

"Со многими друзьями у меня сейчас — а отец — мой друг — отношения натянутые. В мой адрес льется сплошной негатив. Не осуждаю никого, понимаю, что непростая ситуация и многим очень страшно. С папой я стараюсь не говорить о СВО, не говорим просто", — сказал 44-летний Виталий в эфире канала "Россия 1".

Гогунский полностью поддерживает Россию, здесь также живет его мать. Сам актер не был на Украине с 2014 года и очень расстроен тем, что жители соседнего государства агрессивно относятся к братскому народу. Виталий добавил, что нередко получает фейковые видеоролики, после которых не может продолжать общение с украинскими друзьями.