Представитель нижней палаты российского законодательного органа от Крыма Шеремет сделал заявление по вопросу поставок киевскому режиму со стороны Польши и Великобритании. Он обратился к вопросу о предоставлении ВСУ танков этими государствами. Шеремет считает, что в этом случае Польша и Великобритания лишатся поддержки со стороны других участников НАТО.

Представитель комитета государственной думы по борьбе с коррупцией объяснил, что, по его мнению, поставки танков киевскому режиму могут быть расценены политическими властями Российской Федерации как участие в противостоянии и привести к ответным мерам. Тем самым, считает Шеремет, Польша и Великобритания втягивают НАТО в прямое столкновение с РФ. Он полагает, что это может привести к тому, что другие государства блока не выступят на их стороне.