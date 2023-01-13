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Шеремет выразил мнение о последствиях для Польши и Великобритании поставок киевскому режиму

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Шеремет выразил мнение о последствиях для Польши и Великобритании поставок киевскому режиму
В Мире
Фото из открытых источников

Представитель нижней палаты российского законодательного органа от Крыма Шеремет сделал заявление по вопросу поставок киевскому режиму со стороны Польши и Великобритании. Он обратился к вопросу о предоставлении ВСУ танков этими государствами. Шеремет считает, что в этом случае Польша и Великобритания лишатся поддержки со стороны других участников НАТО.

Представитель комитета государственной думы по борьбе с коррупцией объяснил, что, по его мнению, поставки танков киевскому режиму могут быть расценены политическими властями Российской Федерации как участие в противостоянии и привести к ответным мерам. Тем самым, считает Шеремет, Польша и Великобритания втягивают НАТО в прямое столкновение с РФ. Он полагает, что это может привести к тому, что другие государства блока не выступят на их стороне.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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