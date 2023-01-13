Орбан сделал заявление о последствиях санкций

Руководитель венгерского правительства Орбан в интервью поделился своим мнением о ситуации вокруг украинского кризиса в международном отношении. Он считает, что государством, которое извлекает из сложившегося положения наибольшую экономическую выгоду, являются США.

Что касается государств европейского союза, то, по мнению Орбана, они оказались наиболее проигравшей стороной в этой ситуации. Венгерский премьер-министр полагает, что введение санкций по отношению к российской экономики является ошибочным решением. Он отметил, что отказ от закупок нефти и газа у российских компаний привел к резкому росту расходов предприятий государств ЕС, поскольку они теперь платят за топливо из США в 5–10 раз больше.

«В общем, в экономическом смысле можно с уверенностью сказать, что единственный или скорее самый большой проигравший во всем этом конфликте, который происходит, — это Европа» – заявил Орбан.