Чавушоглу рассказал о намечающихся переговорах со Швецией и Финляндией

Симптомы нового варианта COVID-19, который получил название «Кракен», практически ничем не отличаются от иных подлиний омикрон-штамма. Об этом в
Как стало известно сегодня, запуск Международного экспериментального ядерного реактора перенесен до 2023 года. Обстоятельства так сложились, что во
В России зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Кракен». Произошло это в Пензенской области. О том, чем он отличается и
На сегодняний день сериаломания стала в обществе популярным явлением. Существует огромный выбор хороших, качественных, интересных сериалов, которые
Леонид Агутин и Анжелика Варум несколько лет назад отправили жить свою дочку Елизавету в Америку. В 2021 году девушка стала гражданкой США. А сегодня
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в реанимации. Его доставили в больницу с болями в груди и повышенной
Руководство Санкт-Петербурга не может проконтролировать уборку города силами частных компаний, признал вице-губернатор Анатолий Повелий. Из слов
Подозреваемый в убийстве многодетной 36-летней свердловчанки - ее бывший муж, который предположительно расправился с экс-женой во время совместной
Россия значительно уменьшила интенсивность артиллерийских ударов по позициям противника. Об этом сообщает телекомпания CNN. Отмечается, что в целом
За новогодние праздники ребята поучаствовали сразу в нескольких познавательных мероприятиях патриотической направленности. Тверские юнармейцы провели
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