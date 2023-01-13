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Чавушоглу рассказал о намечающихся переговорах со Швецией и Финляндией

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Чавушоглу рассказал о намечающихся переговорах со Швецией и Финляндией
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Чавушоглу сделал заявление о переговорах, которые проводят Швеция и Финляндия с официальной Анкарой по вопросу о вступлении в НАТО. Он сообщил, что на ближайшее время намечается встреча и консультации между экспертами и дипломатическими представителями политических властей трех государств. Об этом он рассказал журналистам в ходе выступления на пресс-конференции.

Чавушоглу отметил, что в ходе переговоров будет изучаться вопрос, как Швеция и Финляндия выполняют условия по вступлению в блок, которые выдвинула им официальная Анкара. Он указал, что следует выяснить, какие из них шведское и финское политическое руководство соблюдает, а какие нет.

«В ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча экспертов в Брюсселе по предложению генсека НАТО», – отметил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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