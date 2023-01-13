МК: Актер Александр Ширвиндт рассказал смешной анекдот про 2023 год, вызвав истерику в зале

Президент театра Сатиры, который является любимцем зрителей всех поколений, рассказал один анекдот, который возглавил хит-парад актуальных анекдотов.

Прозвучал он со сцены в театре во время специального представления под названием «Староновогодний кабачок». Спектакль был поставлен на Старый новый год, 13 января.

Зал дружно хохотом оценил этот анекдот, долго не отпуская Александра Ширвиндта за кулисы.

«Встречает мужик одного старого еврея. «Вы не еврей случайно?». Другой его спрашивает: «А что?». Тот задает ему вопрос: «у вас сейчас какой год?». Еврей отвечает: «наступил 5732». Мужик его спрашивает: «вы случайно не помните, чем 2023 год закончился?», — говорится в анекдоте.