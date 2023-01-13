Американский кинокритик Биггс раскритиковал фильм Гая Ричи из-за образа украинских гангстеров

"Перенос фильма с 2022-го на 2023 год смягчил эту проблему, однако отказ от изменения национальности героев вызовет непременно критику. Учитывая то, как легко можно было это исправить за целый год, странно, что Гай Ричи оставил все так же", — говорит Биггс.