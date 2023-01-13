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Американский кинокритик Биггс раскритиковал фильм Гая Ричи из-за образа украинских гангстеров

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Американский кинокритик Биггс раскритиковал фильм Гая Ричи из-за образа украинских гангстеров
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Фото из открытых источников
Гаю Ричи стоит ожидать шквал критики из-за неправильного образа украинских гангстеров в недавно вышедшем кинофильме "Операция "Фортуна". Об этом пишет американский кинокритик, являющийся членом американской ассоциации критиков Лас-Вегаса Колин Биггс.
Картина была снята еще два года назад. Лента должна была появится на экранах весной минувшего года. Но проект не был допущен  в прокат из-за негативного образа украинцев. Тогда кинорежиссеру посоветовали некоторые сцены изменить, убрав указания на национальность гангстеров.
"Перенос фильма с 2022-го на 2023 год смягчил эту проблему, однако отказ от изменения национальности героев вызовет непременно критику. Учитывая то, как легко можно было это исправить за целый год, странно, что Гай Ричи оставил все так же", — говорит Биггс.
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