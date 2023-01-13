Yandex.RTB

«Честная позиция помогает нам на фронте»: Трошев о словах Кимаковского про блокировку Артемовска

Image 16+
«Честная позиция помогает нам на фронте»: Трошев о словах Кимаковского про блокировку Артемовска
Военные новости
Фото из открытых источников

Глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев выразил благодарность советнику врио главы Донецкой Народной Республики Игорю Кимаковскому за проявленную честность.

«Спасибо Игорю Кимаковскому. Честная позиция помогает нам на фронте», — цитирует слова Трошева пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала рассказал, что подразделения ВС РФ взяли Артемовск в оперативное окружение. 

Комментируя заявление Кимаковского, Трошев опроверг эти слова, заявив, что они не соответствуют реальному положению дел в Артемовске. Трошев уточнил, что в этом населенном пункте в настоящее время только бойцы ЧВК «Вагнер» выполняют свои боевые задачи.

Позже советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский назвал «преждевременными» свои слова о блокировании Артемовска, за что Трошев и выразил ему благодарность.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Честная позиция помогает нам на фронте»: Трошев о словах Кимаковского про блокировку Артемовска

Сегодня, 19:24

Командир ЧВК «Вагнер» со званием Героя РФ получил тяжелое ранение в боях за Соледар

Сегодня, 16:27

Стрелков: украинские военные намеренно сдают Соледар и Бахмут, повторяя схему весны 2022

Сегодня, 12:48

Во дворе Чкаловского военкомата в Екатеринбурге установили гигантские палатки

9-01-2023, 16:08

Компания «Конкорд» помогла пленному бойцу ВСУ передать семье поздравления с Рождеством

7-01-2023, 10:00

МК: Кнутов предрек крах рождественского перемирия из-за коварства ВСУ

5-01-2023, 15:00

Генерал-лейтенант Гурулев заявил об опасности рождественского перемирия РФ и Украины

5-01-2023, 14:58

Жену российского генерала Колотовкина преследуют в соцсетях после ее речи на траурном митинге

4-01-2023, 15:27

Боец из ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб на спецоперации

4-01-2023, 15:14

Стрелков: армия России не понимает, за что она воюет

4-01-2023, 13:48

Безсонов указал на виновных в ЧП с мобилизованными россиянами в Макеевке

2-01-2023, 20:36

Как узнать, есть ли ваши родственники среди погибших в Макеевке? Ответили в правительстве РФ

2-01-2023, 19:11

Секретарь СНБО Украины Данилов опубликовал видеоролик Москвы без света с подписью «завтра»

31-12-2022, 18:16

МК: Наемник «Рэмбо» чудом выжил после ранений всех конечностей и легких на Украине

30-12-2022, 16:18

МК: Владимир Зеленский 30 декабря 2022 собрал Ставку из-за скорости действий ВС России

30-12-2022, 15:57

«МК»: Беженцы из Украины на территории Германии столкнулись с открытой ненавистью

30-12-2022, 15:45

Глава ГУР Украны Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте

28-12-2022, 13:30

Есть все ресурсы и возможности: военный эксперт Кошкин о возможном крупном наступлении ВС РФ

25-12-2022, 16:55

Замкомандира разведки ВС России Лихачев в зоне СВО Лихачев заявил о сложной обстановке на Украине

24-12-2022, 19:13

«Если Вы еще не уехали»: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться в Бахмуте

20-12-2022, 20:30

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Иммунолог Крючков сообщил об особенностях новой мутации нового коронавируса «Кракен» в РФ
  • Вчера, 15:17

Иммунолог Крючков сообщил об особенностях новой мутации нового коронавируса «Кракен» в РФ

Симптомы нового варианта COVID-19, который получил название «Кракен», практически ничем не отличаются от иных подлиний омикрон-штамма. Об этом в

Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года
  • 11-01-2023, 19:24

Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года

Как стало известно сегодня, запуск Международного экспериментального ядерного реактора перенесен до 2023 года. Обстоятельства так сложились, что во

Жителям Тюмени рассказали о симптомах коронавируса «Кракена» и о том, как он маскируется
  • Сегодня, 15:29

Жителям Тюмени рассказали о симптомах коронавируса «Кракена» и о том, как он маскируется

В России зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Кракен». Произошло это в Пензенской области. О том, чем он отличается и

7 самых длинных и затягивающих сериалов в истории. На просмотр понадобится год
  • Вчера, 20:10

7 самых длинных и затягивающих сериалов в истории. На просмотр понадобится год

На сегодняний день сериаломания стала в обществе популярным явлением. Существует огромный выбор хороших, качественных, интересных сериалов, которые

Жених американской дочки Анжелики Варум Кайл Финк выступил с признанием
  • Вчера, 22:22

Жених американской дочки Анжелики Варум Кайл Финк выступил с признанием

Леонид Агутин и Анжелика Варум несколько лет назад отправили жить свою дочку Елизавету в Америку. В 2021 году девушка стала гражданкой США. А сегодня

Жители РФ молятся за здоровье находящегося в коме с коронавирусом фигуриста Романа Костомарова
  • 11-01-2023, 18:48

Жители РФ молятся за здоровье находящегося в коме с коронавирусом фигуриста Романа Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в реанимации. Его доставили в больницу с болями в груди и повышенной

Новости партнеров
Новости партнеров
Новая система – старые проблемы. Повелий «подтвердил», что реформа ЖКХ не изменит качество уборки Петербурга
  • 11-01-2023, 15:55

Новая система – старые проблемы. Повелий «подтвердил», что реформа ЖКХ не изменит качество уборки Петербурга

Руководство Санкт-Петербурга не может проконтролировать уборку города силами частных компаний, признал вице-губернатор Анатолий Повелий. Из слов

Полиция установила причастность к убийству многодетной свердловчанки ее бывшего мужа
  • 11-01-2023, 13:19

Полиция установила причастность к убийству многодетной свердловчанки ее бывшего мужа

Подозреваемый в убийстве многодетной 36-летней свердловчанки - ее бывший муж, который предположительно расправился с экс-женой во время совместной

CNN: Россия на некоторых направлениях фронта на треть сократила интенсивность артиллерийских ударов
  • 10-01-2023, 23:58

CNN: Россия на некоторых направлениях фронта на треть сократила интенсивность артиллерийских ударов

Россия значительно уменьшила интенсивность артиллерийских ударов по позициям противника. Об этом сообщает телекомпания CNN. Отмечается, что в целом

Военная драма «Ржев» Евгения Пригожина вошла в патриотическую новогоднюю программу тверских юнармейцев
  • Вчера, 15:27

Военная драма «Ржев» Евгения Пригожина вошла в патриотическую новогоднюю программу тверских юнармейцев

За новогодние праздники ребята поучаствовали сразу в нескольких познавательных мероприятиях патриотической направленности. Тверские юнармейцы провели