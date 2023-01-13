«Честная позиция помогает нам на фронте»: Трошев о словах Кимаковского про блокировку Артемовска

Глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев выразил благодарность советнику врио главы Донецкой Народной Республики Игорю Кимаковскому за проявленную честность.

«Спасибо Игорю Кимаковскому. Честная позиция помогает нам на фронте», — цитирует слова Трошева пресс-служба компании «Конкорд» .

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала рассказал, что подразделения ВС РФ взяли Артемовск в оперативное окружение.

Комментируя заявление Кимаковского, Трошев опроверг эти слова, заявив, что они не соответствуют реальному положению дел в Артемовске. Трошев уточнил, что в этом населенном пункте в настоящее время только бойцы ЧВК «Вагнер» выполняют свои боевые задачи.

Позже советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский назвал «преждевременными» свои слова о блокировании Артемовска, за что Трошев и выразил ему благодарность.