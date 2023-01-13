Yandex.RTB

Дмитрий Назаров с женой уволены из МХТ им. Чехова за антироссийскую позицию

Image 16+
Дмитрий Назаров с женой уволены из МХТ им. Чехова за антироссийскую позицию
Знаменитости
Фото из открытых источников

Дмитрий Назаров вместе со своей с женой были уволены из МХТ им. Чехова за антироссийскую позицию.

Художественный руководитель Московского Художествнного Театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский подписал соответствующий приказ об увольнении из учреждения народного артиста России Дмитрия Назарова, а также его супруги Ольги Васильевой.

Причиной увольнения являются публичные высказывания артиста не только касательно проведения СВО, но также его антироссийские настроения.

По сведениям МК, еще до увольнения худрук желал вразумить Дмитрия Назарова. Однако после того, как увидел последнее интервью, где тот поливал грязью свою родину, решил уволить звезду сериала «Кухня», заодно его супругу, которая, к слову, тоже не скрывает свою антироссийскую позицию.

 

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Продюсер «Пацанов» обещает нечто крайне омерзительное в четвёртом сезоне сериала

Вчера, 21:34

Дмитрий Назаров с женой уволены из МХТ им. Чехова за антироссийскую позицию

Вчера, 21:28

Певец Родион Газманов поблагодарил президента Зеленского за включение в санкционный список Украины

Вчера, 21:02

Американский кинокритик Биггс осудил режиссера Гая Ричи за фильм про украинских гангстеров

Вчера, 19:47

Поклонники раскритиковали располневшую звезду сериала «Универ» Марию Кожевникову

Вчера, 18:33

МК: Актер Александр Ширвиндт рассказал анекдот о 2023 годе, вызвав истерику в зале

Вчера, 18:20

Жена внука Пеугачевой Никиты Преснякова призналась, что похудела в США

Вчера, 16:14

У находящегося в коме Романа Костомарова посинело все тело из-за сепсиса

Вчера, 16:04

В Самаре журналист Ян Налимов прокомментировал скандал вокруг Артура Смольянинова

Вчера, 15:53

В финале «Ледникового периода» Костомаров и Ланская погружают судей в транс, а Тарасова напоминает, кто здесь главный

Вчера, 15:44

Выпускник белгородской школы вручил двум учителям цветы с траурными лентами

Вчера, 14:58

Певец Филипп Киркоров выступил на концерте в Дубае с кольцом на безымянном пальце

Вчера, 14:33

МК: Приятель Аллы Пугачевой Джордж Ровалс сообщил, что певица может накормить всю РФ»

Вчера, 14:31

Никита Михалков поблагодарил граждан РФ за поддержку после его госпитализации

Вчера, 14:12

Покинувшие РФ музыканты записали сборник песен After Russia на стихи поэтов-эмигрантов

Вчера, 13:47

В Барнауле прекратили продажу билетов на выступление Меладзе

Вчера, 13:42

Модель Валентина Иванова показала снимок страстного поцелуя с Тимати на фоне слухов о пиар-романе

Вчера, 12:24

Депутат ГД РФ Рябцева предложила лишить наград Назарова после отмены концерта в Нижнем Тагиле

Вчера, 12:06

KP.RU: Певица Анна Семенович узнала о смерти бабушки за час до концерта в Дубае

Вчера, 11:54

От триумфа к провалу: почему продолжение фильма «Гостья из будущего» разочаровало телезрителей

Вчера, 11:52

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Иммунолог Крючков сообщил об особенностях новой мутации нового коронавируса «Кракен» в РФ
  • 12-01-2023, 15:17

Иммунолог Крючков сообщил об особенностях новой мутации нового коронавируса «Кракен» в РФ

Симптомы нового варианта COVID-19, который получил название «Кракен», практически ничем не отличаются от иных подлиний омикрон-штамма. Об этом в

Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года
  • 11-01-2023, 19:24

Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года

Как стало известно сегодня, запуск Международного экспериментального ядерного реактора перенесен до 2023 года. Обстоятельства так сложились, что во

Жителям Тюмени рассказали о симптомах коронавируса «Кракена» и о том, как он маскируется
  • Вчера, 15:29

Жителям Тюмени рассказали о симптомах коронавируса «Кракена» и о том, как он маскируется

В России зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Кракен». Произошло это в Пензенской области. О том, чем он отличается и

7 самых длинных и затягивающих сериалов в истории. На просмотр понадобится год
  • 12-01-2023, 20:10

7 самых длинных и затягивающих сериалов в истории. На просмотр понадобится год

На сегодняний день сериаломания стала в обществе популярным явлением. Существует огромный выбор хороших, качественных, интересных сериалов, которые

Жених американской дочки Анжелики Варум Кайл Финк выступил с признанием
  • 12-01-2023, 22:22

Жених американской дочки Анжелики Варум Кайл Финк выступил с признанием

Леонид Агутин и Анжелика Варум несколько лет назад отправили жить свою дочку Елизавету в Америку. В 2021 году девушка стала гражданкой США. А сегодня

Жители РФ молятся за здоровье находящегося в коме с коронавирусом фигуриста Романа Костомарова
  • 11-01-2023, 18:48

Жители РФ молятся за здоровье находящегося в коме с коронавирусом фигуриста Романа Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в реанимации. Его доставили в больницу с болями в груди и повышенной

Новости партнеров
Новости партнеров
Новая система – старые проблемы. Повелий «подтвердил», что реформа ЖКХ не изменит качество уборки Петербурга
  • 11-01-2023, 15:55

Новая система – старые проблемы. Повелий «подтвердил», что реформа ЖКХ не изменит качество уборки Петербурга

Руководство Санкт-Петербурга не может проконтролировать уборку города силами частных компаний, признал вице-губернатор Анатолий Повелий. Из слов

Полиция установила причастность к убийству многодетной свердловчанки ее бывшего мужа
  • 11-01-2023, 13:19

Полиция установила причастность к убийству многодетной свердловчанки ее бывшего мужа

Подозреваемый в убийстве многодетной 36-летней свердловчанки - ее бывший муж, который предположительно расправился с экс-женой во время совместной

Военная драма «Ржев» Евгения Пригожина вошла в патриотическую новогоднюю программу тверских юнармейцев
  • 12-01-2023, 15:27

Военная драма «Ржев» Евгения Пригожина вошла в патриотическую новогоднюю программу тверских юнармейцев

За новогодние праздники ребята поучаствовали сразу в нескольких познавательных мероприятиях патриотической направленности. Тверские юнармейцы провели

МК: В мире начался дефицит жаропонижающих препаратов
  • 11-01-2023, 22:26

МК: В мире начался дефицит жаропонижающих препаратов

Сразу несколько стран мира начали испытывать дефицит жаропонижающих средств. В Китае парацетамол из аптек смели из-за роста количества коронавирусных