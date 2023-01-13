Дмитрий Назаров с женой уволены из МХТ им. Чехова за антироссийскую позицию

Дмитрий Назаров вместе со своей с женой были уволены из МХТ им. Чехова за антироссийскую позицию.

Художественный руководитель Московского Художествнного Театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский подписал соответствующий приказ об увольнении из учреждения народного артиста России Дмитрия Назарова, а также его супруги Ольги Васильевой.

Причиной увольнения являются публичные высказывания артиста не только касательно проведения СВО, но также его антироссийские настроения.

По сведениям МК, еще до увольнения худрук желал вразумить Дмитрия Назарова. Однако после того, как увидел последнее интервью, где тот поливал грязью свою родину, решил уволить звезду сериала «Кухня», заодно его супругу, которая, к слову, тоже не скрывает свою антироссийскую позицию.