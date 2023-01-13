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Командир ЧВК «Вагнер» со званием Героя РФ получил тяжелое ранение в боях за Соледар

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Командир ЧВК «Вагнер» со званием Героя РФ получил тяжелое ранение в боях за Соледар
Военные новости
Фото из открытых источников

Военный корреспондент Сергей Чемеков проинформировал о состоянии бойца из ЧВК «Вагнер», который является ключевым командиром данной организации.

Герой РФ был тяжело ранен в боях за Соледар. Он доставлен в Луганский госпиталь.

«Хирург рассказал об одном из командиров ЧВК «Вагнер», герое РФ, который отличился во время боев за столицу одного  североафриканского государства. Это знаковый человек для компании», — сказал военкор, комментируя видеоролик из госпиталя.

В беседе с главой Фонда защиты национальных ценностей Максимом Шугалеем доктор рассказал о состоянии раненого бойца. По его словам, провели ряд операций, в том числе сложнейшую манипуляцию с мелкими сосудами и переливанием крови. Командир пришел в себя, ему предстоит долгая реабилитация.

Отметим, что имя командира не называется. Известно только, то что в крайне тяжелом состоянии поступил около 5-ти часов утра с минно-взрывной травмой. На момент доставки в больницу он находился в геморрагическом и травматическом шоке. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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