Командир ЧВК «Вагнер» со званием Героя РФ получил тяжелое ранение в боях за Соледар

Военный корреспондент Сергей Чемеков проинформировал о состоянии бойца из ЧВК «Вагнер», который является ключевым командиром данной организации.

Герой РФ был тяжело ранен в боях за Соледар. Он доставлен в Луганский госпиталь.

«Хирург рассказал об одном из командиров ЧВК «Вагнер», герое РФ, который отличился во время боев за столицу одного североафриканского государства. Это знаковый человек для компании», — сказал военкор, комментируя видеоролик из госпиталя.

В беседе с главой Фонда защиты национальных ценностей Максимом Шугалеем доктор рассказал о состоянии раненого бойца. По его словам, провели ряд операций, в том числе сложнейшую манипуляцию с мелкими сосудами и переливанием крови. Командир пришел в себя, ему предстоит долгая реабилитация.

Отметим, что имя командира не называется. Известно только, то что в крайне тяжелом состоянии поступил около 5-ти часов утра с минно-взрывной травмой. На момент доставки в больницу он находился в геморрагическом и травматическом шоке.