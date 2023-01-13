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KP.RU: Певица Анна Семенович узнала о смерти бабушки за час до концерта в Дубае

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KP.RU: Певица Анна Семенович узнала о смерти бабушки за час до концерта в Дубае
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Фото из открытых источников

Певица Анна Семенович всегда очень ответственно относится к своим концертам. Но однажды перед одним из выступлений произошла ситуация, которая артистку буквально выбила из колеи. Исполнительнице сообщили о потере близкого человека. Об этом пишет KP.RU.

За час до своего концерта в Дубае Анна узнала, что её любимая бабушка ушла из жизни. Семенович безудержно рыдала, когда пела медленные песни.

Зрители не могли сперва понять, что же происходит. Когда я поделилась с ними своим горем, то все начали аплодировать, начали рыдать вместе со мной. Концерт получился очень душевным, — вспоминает певица.

Сразу же после концерта звезда улетела в Россию, чтобы помочь своей маме с организацией похорон «любимой бабульке».

По словам артистки, за время ее карьеры случалось много нестандартных ситуаций на концертах.

Когда только пришла в «Блестящие», пели на свадьбе. Один пьяный гость меня схватил со сцены, перевернул. Со словами «Какая симпатичная новенькая» меня начал куда-то тащить. Директор с охраной вырывали меня у него. На следующее утро он извинился, прислал букет цветов.

 

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