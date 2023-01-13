МК: Приятель Аллы Пугачевой Джордж Ровалс сообщил, что певица может накормить всю РФ»

В СМИ пишут, что Алла Пугачева недовольна материальным состоянием, поскольку ежемесячные расходы Примадонны превышают доходы. Впрочем, как заявил бывший стилист певицы Джоржд Ровалс, эти слухи распускают намеренно, чтобы задеть артистку.

Она не бедствует, не переживайте. Алла заработала в свое время столько, что может кормить всю Россию несколько лет! Тем, кто распускает слухи о ее нищете, могу сказать, что такие деньги, как у нее, вам даже не снились. Вы эти нули не сосчитаете. Алла — умная женщина. Когда она еще зарабатывала, не думала, что живет одним днем, поэтому откладывала «на черный день». И этот «черный день» настал.





По словам приятеля Пугачевой, у нее, помимо сбережений, может быть регулярный доход. На вопрос журналистов о том, что дохода у Примадонны сейчас нет, Ровалс ответил:

Откуда вы знаете? Во-первых, капают проценты из банков — это приличная сумма. Во-вторых, если будет плохо, то она выйдет на сцену. Петь не надо: просто выходить и открыть рот под фонограмму. И ее с удовольствием будут приглашать. Она — вечная. Поэтому разговоры о нищете —это полная чушь.