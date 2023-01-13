МК: В Барнауле прекратили продажу билетов на концерт Меладзе

В Барнауле была приостановлена продажа билетов на концерт Валерия Меладзе. Об этом пишет МК.

Российский артист должен был дать концерт в краевой столице 29 апреля 2023 года на сцене в Титов-Арене. Но сегодня на сайте купить билеты на музыкальное мероприятие уже нельзя.

Официальная причина приостановки продажи пока что неизвестна. Также неясно, сделают ли в дальнейшем подобное другие операторы. Вместе с тем билеты на концерт Валерия Меладзе доступны на сайтах "Афиша. ру" и "Яндекс. Афиша".

Ранее жители Новосибирска протестовали в социальных сетях против того, чтобы певец выступал в их городе. До этого он осудил проведение спецоперации ВС РФ на Украине.