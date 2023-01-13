МК: В Барнауле прекратили продажу билетов на концерт Меладзе

Симптомы нового варианта COVID-19, который получил название «Кракен», практически ничем не отличаются от иных подлиний омикрон-штамма. Об этом в
Как стало известно сегодня, запуск Международного экспериментального ядерного реактора перенесен до 2023 года. Обстоятельства так сложились, что во
Руководство Санкт-Петербурга не может проконтролировать уборку города силами частных компаний, признал вице-губернатор Анатолий Повелий. Из слов
Младшей дочери Маши Распутиной – 22 года. Самое время задуматься о создании семьи. Впрочем, певица к этому пока не готова. Артистка заявила, что ее
Все новогодние праздники срыв Татьяны Кравченко и заявление Стаса Садальского бурно обсуждали в СМИ, однако только сейчас актриса ответила партнеру
На сегодняний день сериаломания стала в обществе популярным явлением. Существует огромный выбор хороших, качественных, интересных сериалов, которые
Представитель комитета по конституционным вопросам верхней палаты российского законодательного органа Алексей Пушков прокомментировал сообщение о
Россия значительно уменьшила интенсивность артиллерийских ударов по позициям противника. Об этом сообщает телекомпания CNN. Отмечается, что в целом
Сразу несколько стран мира начали испытывать дефицит жаропонижающих средств. В Китае парацетамол из аптек смели из-за роста количества коронавирусных
За новогодние праздники ребята поучаствовали сразу в нескольких познавательных мероприятиях патриотической направленности. Тверские юнармейцы провели
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle