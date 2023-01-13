Модель Валентина Иванова показала снимок страстного поцелуя с Тимати на фоне слухов о пиар-романе

Российская модель и актриса Валентина Иванова показала фотографию страстного поцелуя с рэпером Тимати. Пару обвиняли в деловом романе. Сообщалось, якобы певца просто попросили «раскрутить» 19-летнюю девушку за вознаграждение. Об этом пишет издание Starhit.

Как известно, влюбленные в настоящее время находятся в отпуске на Мальдивах. Иванова в соцсетях показывает нередко яркие моменты из совместного времяпрепровождения.

С момента начала романтических отношений Валентины и Тимати прошел год. Фанаты рассуждают о том, может ли Иванова рассчитывать на предложение руки и сердца в скором времени. Такие слухи возникают на фоне того, что даже одного года хватило для предложения Решетовой.

Но пока ни одной красотке не удавалось покорить сердце исполнителя. Даже Алена Шишкова, мать его дочери, не дождалась заветного кольца.