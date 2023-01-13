Никита Михалков поблагодарил граждан РФ за поддержку после его госпитализации

Впервые с момента госпитализации знаменитый советский и российский актер и кинорежиссер Михалков обратился к жителям РФ. В своем Телеграм-канале Михалков поблагодарил неравнодушных россиян за проявление любви и поддержку.

"Учитывая количество немыслимой, практически не соответствующей действительности информации обо мне в соцсетях и СМИ, достоверные новости о состоянии здоровья вы сможете узнать все так же, из первых уст, даст Бог – в официальном Телеграм-канале «Бесогон» (с голубой галочкой). Хочу сказать, что пока что остаюсь в больнице, продолжая проходить необходимые обследования и получать квалифицированное лечение", - написал Михалков.

Режиссер также отметил огромное количество пожеланий здоровья от близких и фанатов. В связи с этим Никита Сергеевич признался, что он понимает отличие "настоящей любви" от популярности.



