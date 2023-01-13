От триумфа к провалу: почему продолжение фильма «Гостья из будущего» разочаровало телезрителей

Фильм "Гостья из будущего" завоевал любовь телезрителей и признание миллионов советских граждан. Поэтому создатели культовой картины сняли его продолжение "Лиловый шар", рассчитывая на большой успех. Однако люди были разочарованы увиденным.

Помимо Наташи Гусевой, которая сыграла Алису Селезневу, для съемок пригласили иных актеров, снявшихся в "Гостье из будущего". Но на успех новой картины это никак не повлияло.

"Лиловый шар" назвали откровенной халтурой из-за спецэффектов и нелепых персонажей. Создатели ленты пытались продемонстрировать научную фантастику, сказку, но полученный результат помимо удивления больше не вызвал никаких эмоций.

Самой главной проблемой при этом оказалась главная героиня. На момент съемок Гусевой было 11 лет, она была милой и обаятельной девочкой. А в "Лиловом шаре" юной артистке исполнилось 15 лет, она выросл, растеряла детское обаяние и милую непосредственность. В "Лиловом шаре" попытки девушки изобразить ту самую Алису откровенно провалилась.