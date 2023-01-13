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Певец Филипп Киркоров выступил на концерте в Дубае с кольцом на безымянном пальце

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Певец Филипп Киркоров выступил на концерте в Дубае с кольцом на безымянном пальце
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Фото из открытых источников

Поклонники Филиппа Киркорова шокированы не только обновленным пластической операцией лицом артиста. Удивление российской публики началось после того, как зрители увидели на концерте в Дубае на безымянном пальце поп-короля кольцо.

Стоит сказать, что это украшение сильно отличалось от всех остальных аксессуаров, которые надел исполнитель на выступление.

В Сети сразу же начали активно обсуждать возможную тайную свадьбу звезды отечественной эстрады. В любом случае, певец сильно заинтриговал намеком на перемены в личной жизни.

 «Неужели он женился?» – заподозрили интернет-подписчики в социальных сетях.

Напомним, что в паспорте Филиппа Бедросовича есть один лишь штамп о заключении брака. Поп-король прожил в браке девять лет с 73-летней Народной артисткой Аллой Пугачевой.

 

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