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Певец Родион Газманов поблагодарил президента Зеленского за включение в санкционный список Украины

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Певец Родион Газманов поблагодарил президента Зеленского за включение в санкционный список Украины
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Фото из открытых источников

Певец Родион Газманов недавно попал в санкционный список президента Владимира Зеленского. В него вошли многие известные актеры и актеры как с России, так и с Украины. Артист вышел на связь и в социальных сетях отреагировал на случившееся.

«Хочу поблагодарить лично Владимира Зеленского за включение в персональный санкционный список. Во-первых, там плохих людей просто не бывает. Во-вторых, собрались замечательные, прекрасные, творческие люди», — написал певец.

Газманов-младший также отметил, что санкции Зеленского, под которые попал, никакого веса в цивилизованном мире не имеют. Исполнитель добавил, что намерен продолжить свои выступления в Крыму, на территории ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области.

Стоит отметить, что Родион Газманов еще с 2015 года находится в списке «Миротворец», созданном в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко.

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