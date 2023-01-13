Певец Родион Газманов поблагодарил президента Зеленского за включение в санкционный список Украины

Газманов-младший также отметил, что санкции Зеленского, под которые попал, никакого веса в цивилизованном мире не имеют. Исполнитель добавил, что намерен продолжить свои выступления в Крыму, на территории ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области.

Стоит отметить, что Родион Газманов еще с 2015 года находится в списке «Миротворец», созданном в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко.