Покинувшие РФ музыканты записали сборник песен After Russia на стихи поэтов-эмигрантов

Уехавшие из РФ музыканты Noize MC (признан иноагентом), певица Монеточка, группа «Порнофильмы» и «Ногу Свело!», а также еще 12 артистов записали сборник композиций на стихи поэтов-эмигрантов начала XX века. Получил он название After Russia («После России»).

Альбом, в который вошли 16 треков, появился в доступе 13 января 2023 на разных музыкальных площадках. В его записи приняли участие «АлоэВера», «Сансара», Наум Блик, НАИВ, Tequillajazzz, RSAC и другие.

Сообщается, что сборник приурочен к столетию первой эмиграции из РФ, которая произошла в 1922–1923 годах. Название сборника отсылает к альбому написанных в эмиграции стихотворений Марины Цветаевой, который был издан издан в 1928 году в Париже.

«Альбом на стихи «незамеченного поколения» — это попытка их судьбы приблизить к нашим. Его начало и финал является посвящением поэту эмиграции Георгию Иванову», —сказано в описании.

По словам автора и продюсера альбома Романа Либерова, этим проектом артисты хотели обратиться к опыту вынужденной эмиграции столетней давности для того, чтобы учесть его в наше время.



