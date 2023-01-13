Поклонники раскритиковали располневшую звезду сериала «Универ» Марию Кожевникову

Поклонники перестали попросту узнавать российскую актрису Марию Кожевникову. Артистка известна общественности по роли Аллы Гришко в популярном сериале «Универ».

Звезда на днях посетила премьеру картины «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» кинорежиссера Гая Ричи. Для красной дорожки Мария выбрала бесформенную, и совершенно не свойственную ей одежду. На снимках видно, что Кожевникова очень сильно поправилась.

«Что случилось? Была такая красотуля»,

«Такой костюмец сделает жируху из кого хочешь, на фото хуже будет»,

«Поправилась немного, хорошая все равно»,

«У нее есть трое детей»,

«Вообще-то на себя она не похожа. Оверсайс виноват,а может праздники?»,

«В такой одежде все будут выглядеть больше на несколько размеров», — пишут поклонники под фото.