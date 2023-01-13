Продюсер «Пацанов» обещает нечто крайне омерзительное в четвёртом сезоне сериала

Сериал «Пацаны» от сервиса Amazon Prime Video с каждым годом демонстрирует безбашенные сцены, которые порой переходят все мыслимые и немыслимые рамки приличия.

Впрочем, как заявил продюсер шоу Стефан Флит, четвёртая глава сериала сможет преподнести немало сюрпризов. Об этом Флит написал в социальной сети, снабдив сообщение «хэштегом» с упоминанием телесериала.

«Кажется, только что стал свидетелем самой из омерзительных вещей из всех, что я видел за время работы в индустрии».

Учитывая сцены, которые открываются в третьем сезоне сверхпопулярного проекта, сложно себе представить, на какие безумия решили пойти авторы фильма. Производство нового сезона «Пацанов» продолжается, но дата премьеры четвёртой главы пока что неизвестна.