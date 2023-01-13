Страшно скользко: в Петербург пришли оттепель и гололедица в пятницу 13 января

В пятницу, 13 января, в Петербурге ожидается наступление оттепели. По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до +4 градусов, а снежный покров, увеличившийся после вчерашних снегопадов, начнет интенсивно таять. Неудовлетворительное качество снегоуборки от Смольного вновь принесет проблемы петербуржцам во время грядущей гололедицы и подтоплений пешеходных зон и дорог.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, чего стоит бояться петербуржцам в пятницу, 13 января. Днем в городе ожидается резкое потепление до +4 градусов, что ожидаемо приведет к таянию снежных завалов, неубранных коммунальщиками. Накануне прошел сильный снегопад, однако ночью и рано утром на городских улицах снова не наблюдалось достаточного количества снегоуборочной техники. По состоянию на 9 утра на линии работали только 542 машины. В результате высота снежного покрова на дорогах и тротуарах значительно увеличилась.

С приходом оттепели весь снежный массив растает, тем более, что ожидается длительное потепление. Плюсовые температуры будут держаться как днем, так и ночью в течение нескольких суток. Петербуржцам вновь предстоит столкнуться с опасной скользкостью и вероятностью подтоплений из-за устаревшей системы ливневых канализаций. Учитывая качество работы комитетов Смольного под руководством губернатора Александра Беглова, ответственных за снегоуборку, не стоит ожидать качественной и результативной борьбы с обледенением.

Напомним, с начала 2023 года количество травм, полученных петербуржцами из-за некачественной уборки снега и отсутствия борьбы с обледенением, продолжает расти. Особенно сложно приходится пожилым людям. Так, жительница блокадного Ленинграда Анна Титтонен пожаловалась журналистам на страх выходить зимой из дома в зимнее время из-за высокой вероятности падения на нечищенном тротуаре.