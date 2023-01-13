У находящегося в коме Романа Костомарова посинело все тело из-за сепсиса

Фигурист Роман Костомаров, который несколько дней назад попал в больницу в очень тяжёлом состоянии, продолжает бороться за жизнь. Сегодня появились новые подробности о состояниии его здоровья.

Напомним, что спортсмен заболел левосторонней пневмонией, осложнённой гриппом. Врачи круглосуточно наблюдают за его состоянием. Сейчас фигурист находится в общей четырёхместной реанимации, предназначенной для кардиологических больных. Это самое хорошее отделение в Коммунарке. У спортсмена якобы развился сепсис. Из-за этого все тело Костомарова начало постопенно синеть. Особенно пострадали его ноги. Также развилась общая интокискация организма.

"В клинику приезжал министр здравоохранения, он интересовался состоянием Романа", — пишет достоверный источник.





Добавим, что сейчас популярный в РФ фигурист лежит в коме. Его решили подключить к ИВЛ и ЭКМО. Родственники пациента не могут посетить его в больнице. Но врачи сообщают о всех изменениях его супурге Оксане Домниной. Пока что прогнозы неутешительные.