В финале «Ледникового периода» Костомаров и Ланская погружают судей в транс, а Тарасова напоминает, кто здесь главный

Участники популярного телешоу Первого канала «Ледниковый период» покажут зрителям свои любимые номера в финале.

12-й эпизод ледового проекта успели записать до болезни фигуриста Романа Костомарова. Его прокат с партнершей восхитил не только зрителей, но и жюри, погрузив их в транс. Пара каталась под хит «Птицы» DanyMuse.

К сожалению, Марат Башаров и Оксана Домнина не удержали свои позиции фаворитов, однако по баллам все еще в тройке претендентов на заветную победу. Елена Чайковская отчитала участников за падения. Татьяна Тарасова отказалась поставить высокие оценки. Татьяна Навка и Филипп Киркоров попытались смягчить строгий приговор, однако безуспешно.

Филиппа Киркорова очень тронуло выступление Ивана Скобрева и Виктории Синицыной. Пара танцевала на льду под композицию поп-короля «Снег». Певец заметил, что для него эта песня значит много.

Уже в эту субботу, 14 января, зрители смогут узнать, кто же станет победителем «Ледникового периода». В этом сезоне в телевизионном проекте принимают участие звезды шоу-бизнеса, которые выступали в минувших сезонах.