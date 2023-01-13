В Госдуме предложили лишить наград актера Дмитрия Назарова после отмены его концерта в Нижнем Тагиле

Депутат Госдумы Жанна Рябцева поблагодарила жителей Нижнего Тагила за отмену концерта с участием актера Дмитрия Назарова после критики СВО.

«Вы показываете нам, что мы одна огромная страна. Своей жесткой позицией против таких предателей вы отменили концерт актера Дмитрия Назарова. Люди, которые выступают против своей страны, не имеют никакого права на народную поддержку», — заявила Рябцева.

По словам депутата, артистов с подобной гражданской позицией нужно лишать государственных наград и даже возможно российского гражданства.

Добавим, что показ постановки запланирован на 1 февраля 2023 года. Как уточнили в пресс-службе городского дворца молодежи, показ был отменен в результате решения организаторов ООО «Билет 96».