В Самаре журналист Ян Налимов прокомментировал скандал вокруг Артура Смольянинова

Самарский журналист Ян Налимов решил прокомментировать заявления Артура Смольянинова касательно «военной специальной операции» России.

В РФ актреа многие знают благодаря фильму «9 рота». Недавно артист заявил о том, что он готов участвовать в СВО на стороне Украины. Также Артур подчеркнул, что ему совершенно безразлична судьба России.

«Мне наплевать, в какой форме Россия останется. Развалится, не развалится. Превратится в Уральскую республику либо же в Пельменскую республику...», - отметил Смольянинов.

Налимов напомнил, что многие не разделяют героя в кино и реального человека. Актер может играть роль положительного человека, а в жизни может иметь тяжелый характер. Он может играть умного, хотя в реальностиумом не будет блистать умом. И это всем нужно принять, заявил журналист.