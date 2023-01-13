Выпускник белгородской школы вручил двум учителям цветы с траурными лентами

Выпускник школы № 17 в Губкине (Белгородская область) подарил двум учителям цветы с траурными лентами. Молодой человек отметил, будто бы не разбирается в цветах, но родители бьют тревогу, как мог на территории школы оказаться совершенно посторонний человек.

Администрация учебного заведения все вопросы игнорируют. Очевидцы сообщают, что выпускник пришел в школу 10 января 2023 года. Он вручил странные гвоздики своим бывшим педагогам со словами «Вам пригодится». Об этом поведала мать одного ученика, ссылаясь на информацию от детей. Вроде, парень еще сказал, что завтра их ждет сюрприз.

Полиция собиралась проверить случившийся инцидент. Директор СОШ № 17 Елена Горшкова объяснила, что охраннику парень предъявил паспорт и сказал, куда он идет. Он заявил, что хочет подарить цветы и сделать учителям приятное. Когда молодому человеку пояснили, что такие цветы живым людям не дарят, он ответил, что не знал.

В ГУ МВД РФ по региону проводят проверку.