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Заслуженные артисты РФ выступили с концертом перед участниками спецоперации

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Заслуженные артисты РФ выступили с концертом перед участниками спецоперации
Спорт
Фото из открытых источников

В подмосковном санатории Минобороны состоялся концерт для участников специальной военной операции на Украине. В санатории «Звенигородский» российские военнослужащие сейчас проходят реабилитацию после участия в тяжелых боевых действиях.

Перед ребятами из СВО выступили заслуженный артист Александр Топчий, а также исполнитель военных песен Михаил Калинкин и солисты Ансамбля ВДВ Анна Ольхова, Кирилл Комаров, Роман Бузылев.
Также порадовал участник группы «Белый орел» Леонид Лютвинский, вокалист «Русского характера» Юрий Кононов и финалистка музыкального шоу «Народный артист №1 в России» Анастасия Карасева.

Кроме того, в мероприятии приняли участие Герои РФ Алексей Романов, Вячеслав Бочаров, Илья Козлов, Герой СССР Валерий Бурков.

Стоит сказать, что концерт прошел в рамках акции «Лучшим воинам Мира». Ее проводят для поддержки раненых военных.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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