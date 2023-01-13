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Жена внука Пеугачевой Никиты Преснякова призналась, что похудела в США

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Жена внука Пеугачевой Никиты Преснякова призналась, что похудела в США
Знаменитости
Фото из открытых источников

Жена внука Аллы Борисовной Пугачевой Никиты Преснякова рассказала в своих социальных сетях, как она провела Новый год вместе с любимым супругом.

Алена Краснова призналась, что у них с возлюбленным не было праздничного стола. Из-за этого девушка похудела. При этом модель не уточнила, сколько килограмм она сбросила. Жена музыкантка только отметила, что она огорчена отсутствием в этом году традиционного праздника.

«На весах минус. Однако с другой стороны, мне грустно, я ведь не ощутила всей прелести», — призналась Краснова.

Напомним, в декабре Никита отправился с женой на Гавайи на отдых. Артист в отпуске заявил, что давно ждал встречи с супругой. Новый год звездная пара встретила в Беверли-Хиллз.

 

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