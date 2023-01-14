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36-летняя певица Глюкоза продемонстрировала идеальную фигуру в прозрачном боди на кровати

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36-летняя певица Глюкоза продемонстрировала идеальную фигуру в прозрачном боди на кровати
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Фото из открытых источников

Популярная певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, активно ведет социальные сети. Белокурая артистка часто радует многочисленных поклонников своими новыми фотографиями. Порой на снимках звезда российской эстрады запечатлена в довольно откровенных и пикантных нарядах.

Сейчас 36-летняя исполнительница находится в Санкт-Петербурге. В номере отеля Глюкоза решила устроить настоящую фотосессию на кровати в весьма сексуальном наряде. Облачилась артистка в прозрачное боди. Свой образ она дополнили ярким макияжем и шикарной укладкой.

Результатом фотосессии Нататья поделилась с фанатыми, которые остались в восторге и оставили множество положительных и приятных комплиментов. 

 

«Отлично выглядите, огонь»,

«Эта как девочка с картинки»,

«Вы неотразимая»,

«Просто шикарная»,

«Какая же красотка».

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