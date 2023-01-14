Yandex.RTB

Байден и Кисида провели переговоры

Image 16+
Байден и Кисида провели переговоры
В Мире
Фото из открытых источников

В ходе переговоров между американским президентом Байденом и руководителем японского правительства Кисидой оба политика сделали совместное заявление, что в случае применения Российской Федерацией ядерного оружия против киевского режима будут расценивать это как агрессию против всего человечества. Об этом выпущено официальное сообщение администрацией президента США.

Байден и Кисида также договорились продолжать проводить санкционную политику против Российской Федерации и вводить новые рестрикции.

Политические руководители США и Японии обсудили вопрос о нанесении российской армией ударов по объектам энергетической инфраструктуры  на Украине и решили направлять поставки киевскому режиму для их починки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Байден и Кисида провели переговоры

Сегодня, 09:43

Чавушоглу рассказал о намечающихся переговорах со Швецией и Финляндией

Вчера, 21:03

Орбан сделал заявление о последствиях санкций

Вчера, 12:38

Шеремет выразил мнение о последствиях для Польши и Великобритании поставок киевскому режиму

Вчера, 09:23

Захарова проинформировала о пресс-конференции Лаврова

12-01-2023, 14:43

Полянский сообщил о запланированном собрании совета безопасности ООН

12-01-2023, 11:08

Салливан выразил мнение о Лаврове

12-01-2023, 10:58

Представители ведомств США и Японии провели переговоры

12-01-2023, 09:38

В Киев прибыли мэры столиц государств Европейского союза

11-01-2023, 20:03

Журналисты «Newsweek» выразили мнение о курсе, который следует проводить республиканцам

11-01-2023, 13:43

Ведущий Карлсон рассказал о ситуации с информированием населения США об украинском кризисе

11-01-2023, 08:38

Пушков прокомментировал заявление Мулярчика

10-01-2023, 17:38

В Эстонии готовится документ по отношению к российским капиталам, находящимся в государстве

10-01-2023, 08:58

Выборный прокомментировал ситуацию с выходом РФ из конвенции Совета Европы по борьбе с коррупцией

9-01-2023, 17:18

Эрдоган сделал заявление о сроках президентских выборов в Турции

9-01-2023, 10:43

В столице Бразилии введено чрезвычайное положение

9-01-2023, 09:13

Немецкие депутаты отправились на Тайвань

8-01-2023, 20:08

Хаависто сделал заявление по вопросу о вступлении финского государства в НАТО

8-01-2023, 18:18

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока»

8-01-2023, 14:18

Посол Эритреи в России Цеггай выразил мнение о политической ситуации в Африке

8-01-2023, 10:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Иммунолог Крючков сообщил об особенностях новой мутации нового коронавируса «Кракен» в РФ
  • 12-01-2023, 15:17

Иммунолог Крючков сообщил об особенностях новой мутации нового коронавируса «Кракен» в РФ

Симптомы нового варианта COVID-19, который получил название «Кракен», практически ничем не отличаются от иных подлиний омикрон-штамма. Об этом в

Жителям Тюмени рассказали о симптомах коронавируса «Кракена» и о том, как он маскируется
  • Вчера, 15:29

Жителям Тюмени рассказали о симптомах коронавируса «Кракена» и о том, как он маскируется

В России зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Кракен». Произошло это в Пензенской области. О том, чем он отличается и

Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года
  • 11-01-2023, 19:24

Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года

Как стало известно сегодня, запуск Международного экспериментального ядерного реактора перенесен до 2023 года. Обстоятельства так сложились, что во

Американский жених дочки артистов РФ Агутина и Варум Кайл Финк выступил с откровенным признанием
  • 12-01-2023, 22:22

Американский жених дочки артистов РФ Агутина и Варум Кайл Финк выступил с откровенным признанием

Леонид Агутин и Анжелика Варум несколько лет назад отправили жить свою дочку Елизавету в Америку. В 2021 году девушка стала гражданкой США. А сегодня

7 самых длинных и затягивающих сериалов в истории. На просмотр понадобится год
  • 12-01-2023, 20:10

7 самых длинных и затягивающих сериалов в истории. На просмотр понадобится год

На сегодняний день сериаломания стала в обществе популярным явлением. Существует огромный выбор хороших, качественных, интересных сериалов, которые

KP.RU: Певица Анна Семенович узнала о смерти бабушки за час до концерта в Дубае
  • Вчера, 11:54

KP.RU: Певица Анна Семенович узнала о смерти бабушки за час до концерта в Дубае

Певица Анна Семенович всегда очень ответственно относится к своим концертам. Но однажды перед одним из выступлений произошла ситуация, которая

Новости партнеров
Новости партнеров
Новая система – старые проблемы. Повелий «подтвердил», что реформа ЖКХ не изменит качество уборки Петербурга
  • 11-01-2023, 15:55

Новая система – старые проблемы. Повелий «подтвердил», что реформа ЖКХ не изменит качество уборки Петербурга

Руководство Санкт-Петербурга не может проконтролировать уборку города силами частных компаний, признал вице-губернатор Анатолий Повелий. Из слов

Военная драма «Ржев» Евгения Пригожина вошла в патриотическую новогоднюю программу тверских юнармейцев
  • 12-01-2023, 15:27

Военная драма «Ржев» Евгения Пригожина вошла в патриотическую новогоднюю программу тверских юнармейцев

За новогодние праздники ребята поучаствовали сразу в нескольких познавательных мероприятиях патриотической направленности. Тверские юнармейцы провели

МК: В мире начался дефицит жаропонижающих препаратов
  • 11-01-2023, 22:26

МК: В мире начался дефицит жаропонижающих препаратов

Сразу несколько стран мира начали испытывать дефицит жаропонижающих средств. В Китае парацетамол из аптек смели из-за роста количества коронавирусных

Военнослужащим в Белгородской области раздадут 10 тысяч вареников
  • Вчера, 14:46

Военнослужащим в Белгородской области раздадут 10 тысяч вареников

Военнослужащим в Белгородской области раздадут 10 тысяч вареников в честь старого Нового года. 14 января 2023 года блюдо для военных будут готовить