Байден и Кисида провели переговоры

В ходе переговоров между американским президентом Байденом и руководителем японского правительства Кисидой оба политика сделали совместное заявление, что в случае применения Российской Федерацией ядерного оружия против киевского режима будут расценивать это как агрессию против всего человечества. Об этом выпущено официальное сообщение администрацией президента США.

Байден и Кисида также договорились продолжать проводить санкционную политику против Российской Федерации и вводить новые рестрикции.

Политические руководители США и Японии обсудили вопрос о нанесении российской армией ударов по объектам энергетической инфраструктуры на Украине и решили направлять поставки киевскому режиму для их починки.