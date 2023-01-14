Американские эксперты выразили мнение об угрозах на международной арене

В США одно из ведомств, занимающееся вопросами внешней политики, провело опрос среди политологов, государственных служащих на тему основных, по их мнению, угроз на международной арене в 2023 году. Результаты этого исследования показали, что большинство респондентов на первое место поставили опасность столкновения между США и Китаем. Эксперты и чиновники считают, что высока угроза обострения противостояния между этими государствами из-за тайваньского вопроса.

Далее респонденты обозначили опасность от проведения санкционной политики против российской экономики. Эксперты считают, что последствия принятия санкций могут оказаться негативными для международной экономической ситуации в целом.