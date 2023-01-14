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Адвокат Сергей Жорин прокомментировал иск в суд Татьяны Кравченко к Станиславу Садальскому

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Адвокат Сергей Жорин прокомментировал иск в суд Татьяны Кравченко к Станиславу Садальскому
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Фото из открытых источников

Звезда «Сватов» объявила о решении подать в суд за клевету на бывшего партнера по сцене Стаса Садальского. Актер намекнул, что Татьяна Кравченко страдает от алкоголизма, поэтому не приехала на спектакль в Петербург.

Адвокат Сергей Жорин объясняет:

Привлечь Садальского за клевету невозможно. Многие обыватели путают понятия клевета и распространение порочащей информации. И если первое – уголовное преступление, то второе подразумевает гражданский иск.
«Доказать клевету и привлечь его к ответственности невозможно. Что касается иска по статье о «защите чести и достоинства», то успех и провал будет зависеть от огромного количества обстоятельств».

Адвокат говорит, что нюанс в том, как Стас преподнес информацию и как восприняла эту информацию Кравченко. Если это сказано как свое мнение, то нельзя проверить на соответствие действительности. Получается, предметом иска о «защите чести и достоинства» оно не является.

«В иске откажут, если он назвал ее алкоголичкой, это было выражено в форме личного мнения».

Жорин добавил, что ранее многие намеревались наказать Садальского, но у них это не вышло.

«Это мастер как актерского мастерства, так и крепкого слова. Думаю, Кравченко пожалеет тысячу раз, если подаст в суд. Он ее во всех последующих интервью испепелит».

 

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