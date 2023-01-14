Актриса Валерия Ланская обратилась к тяжелобольному российскому фигуристу Роману Костомарову

За 45-летнего Романа Костомарова переживают не только родные и близкие, но поклонники и коллеги. В их числе партнерша спортсмена по проекту «Ледниковый период» Валерия Ланская. В соцсети актриса посвятила тяжелобольному артисту трогательный пост.

«Ромочка, Рома, отдам свое крыло тебе! Ты только пожалуйста лети!» — написала она.

Валерия и Роман хорошо знакомы друг с другом. В паре они принимали участие в шоу Первого канала «Ледниковый период». За время съёмок знаменитости сильно сдружились.

За Костомарова также молится Екатерина Гусева. В 2006 году актриса вместе с фигуристом принимала участие в программе «Звезды на льду». Тогда пара смогла дойти до полуфинала.

Напомним, что в начале января Роман выступал в ледовых шоу. По слухам, уже тогда у фигуриста была высокая температура, однако он не поставил работу на паузу. Сейчас спортсмен с пневмонией находится в больнице, его состояние тяжёлое. Пока врачи не дают никаких прогнозов. Однако очевидно, что ситуация очень непростая.