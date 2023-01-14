«Аватар 2» пропал из приложений и с сайта «Киномир»

Сеть кинотеатров «Киномир» убрал объявление о картине с своего сайта и из приложения, так как не продает билеты на ленту онлайн. Приобрести их можно только лишь в кассах кинотеатра за безналичную и наличную оплату.

Билет надо покупать в кинотеатре,где планируется смотреть популярный блокбастер. Дисконтные карты, а также пригласительные билеты, сертификаты не будут действовать. Также нельзя будет забронировать в кинотеатре места.

«Аватар 2» — это первый западный фильм Джеймса Кэмерона,который покажут нелегально в России. Ранее не показывали картины без согласия их правообладателя.

«Аватар 2» можно посмотреть не просто в кино, но в формате 3D. Правда, москвичам, к примеру, для возвращения на Пандору придется отправиться в Отрадное или Люберцы. Однако путешествие на окраину столицы не является препятствием для просмотра второй части знаменитой эпопеи.