Блогеры России отреагировали на увольнение Назарова и Васильевой за антироссийские высказывания

Блогеры России активно обсуждают новость о том, что народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра имени А.П. Чехова за многочисленные антироссийские высказывания. Факт увольнения артистов официально подтвердил замдиректора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.

По словам Верника, у Назарова прошел разговор с художественным руководителем Константином Хабенским, по результатам которого было принято решение об увольнении из учреждения Назарова и Васильевой.

«Константин Юрьевич – молодец! Давно пора было. Еще до его упыриных высказываний об СВО. Звериная форма, стадия «звездной болезни» прогрессировала у него более 10 лет. Сейчас уже всем очевидно, что таким не место здесь», – пишут в Telegram-канале «Закулиска».

«Забившегося в падучей Дмитрия Назарова уволили из театра. Работает общественный остракизм», – отмечает канал Colonelcassad в Телеграм.

«Это праздник какой-то», – пишет Telegram-канал ZERGULIO.

«Хабенский молчал про спецоперацию. Но реальные дела – это лучшая демонстрация его позиции. Браво!» – написал Юрий Пронько.