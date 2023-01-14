Депутат Нина Останина заявила, что время Ивана Урганта уже прошло

Депутат Государственной Думы Нина Останина прокомментировала возвращение Ивана Урганта в эфир Первого канала. В Телеграм-канале политик написала, что ведущего начали в последнее время активно пиарить.

Не так давно Екатерина Варнава и Александр Ширвиндт в соцсетях появлялись в видеоролике с Ургантом. Останина назвала Ивана тошнотворной фигурой "испуганного патриота". По мнению депутата, шоумена воспринимают как махрового русофоба. При этом политик уверена, что время популярности Урганта уже прошло.

"По всей видимости, вся шушера, которая после возрождения РФ снова вернется назад, откуда выползла с началом смутных времен, дает нам последний бой. Проявляется это во всех сферах. Начиная от переговоров "под эгидой Абрамовича", заканчивая сферой массовой культуры. Что же, несмотря на нынешнюю вакханалию, я уверена, что время ургантов закончилось!", — заявила Останина.