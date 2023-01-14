Депутат Нина Останина заявила, что время Ивана Урганта уже прошло

Симптомы нового варианта COVID-19, который получил название «Кракен», практически ничем не отличаются от иных подлиний омикрон-штамма. Об этом в
В России зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Кракен». Произошло это в Пензенской области. О том, чем он отличается и
Как стало известно сегодня, запуск Международного экспериментального ядерного реактора перенесен до 2023 года. Обстоятельства так сложились, что во
Леонид Агутин и Анжелика Варум несколько лет назад отправили жить свою дочку Елизавету в Америку. В 2021 году девушка стала гражданкой США. А сегодня
На сегодняний день сериаломания стала в обществе популярным явлением. Существует огромный выбор хороших, качественных, интересных сериалов, которые
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Руководство Санкт-Петербурга не может проконтролировать уборку города силами частных компаний, признал вице-губернатор Анатолий Повелий. Из слов
За новогодние праздники ребята поучаствовали сразу в нескольких познавательных мероприятиях патриотической направленности. Тверские юнармейцы провели
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Военнослужащим в Белгородской области раздадут 10 тысяч вареников в честь старого Нового года. 14 января 2023 года блюдо для военных будут готовить
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