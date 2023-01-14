Друг певицы Аллы Пугачевой сообщил о накопленных народной артисткой деньгах на черный день

В светском обществе обсуждают непростое материальное положение Аллы Пугачевой. Приятель Примадонны рассказал правду о финансовом состоянии певицы. Бывший стилист Джорж Ровалс уверен, что слухи о банкротстве исполнительницы пускают недоброжелатели. По словам мужчины, Алла Борисовна за свою жизнь заработала столько, что может кормить всю Россию на протяжении нескольких лет.

«Она знала, что будет жить дальше. Поэтому откладывала деньги «на черный день». И она как в воду глядела. Этот «черный день» настал. Теперь за деньги не волнуйтесь: все нормально», — говорит приятель Примадонны.

Также знакомый опроверг слухи о том, что у Пугачевой нет дохода. 73-летней артистке капают проценты из банков. Если дела пойдут плохо, то она сможет вернуться на сцену.

«Ей и не нужно уже петь: просто надо выходить, открывать рот под фонограмму. И с удовольствием ее будут приглашать. Алла — она вечная. Разговоры о ее нищете являются полной чушью», — заключил собеседник.