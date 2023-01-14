Первый канал перенес финал телепроекта «Ледниковый период» из-за смерти Инны Чуриковой

14 января 2023 года Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания. Они были вызваны трагической новостью о смерти актрисы театра и кино, народной артистки Инны Чуриковой.

Изначально в 18.20 (мск) на Первом канале планировалось показать финальный выпуск популярного ледового шоу «Ледниковый период». Но руководство канала приняло решение посвятить этот вечерний эфир памяти Инны Михайловной (хотя в восточных регионах страны показ финала уже прошел).

Стоит отметит, что в последние Чурикова серьезно болела. На момент смерти ей было 79 лет. За свою долгую карьеру актриса снялась в 81 кинофильме. Несколько из картин были сняты ее мужем, известным кинорежиссером Глебом Панфиловым. Последний проект с ее участием «Иван Денисович» вышел в 2021 году.