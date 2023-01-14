«Идет серьезная борьба»: Пригожин отметил противодействие США и России из-за Африки

Евгений Пригожин заявил, что у американцев нет возможности вынудить ЧВК «Вагнер» уйти из африканского региона. Люди, которые противодействуют работе «оркестрантов» в Африке, находятся в России, считает он.

Журналист издания «Век» попросил Пригожина прокомментировать слухи о том, что влияние ЧВК «Вагнер» не дает покоя официальным лицам США. Ответ предпринимателя приводит пресс-служба компании «Конкорд».

«Американцы никаким образом нас не могут подвинуть из Африки. Однако в России идет серьезная борьба за то, чтобы мы оттуда ушли. Многим не нравится то, что Россия может вести свою самостоятельную политику. И поэтому идет серьезное противодействие и в том числе попытки урезать финансирование, для того, чтобы я не мог содержать группы на территории африканского континента», – заявил Пригожин.

Напомним, предприниматель не единожды подчеркивал, что Соединенные Штаты не могут подвинуть «оркестр». Он отметил, что у «вагнеровцев» имеются более серьезные противники – коррупция и бюрократия.

Евгений Пригожин попросил всех неравнодушных россиян оказать моральную поддержку бойцам ЧВК «Вагнер», которые ради спокойствия соотечественников проделывают тяжелую работу на фронте.