Yandex.RTB

«Идет серьезная борьба»: Пригожин отметил противодействие США и России из-за Африки

Image 16+
«Идет серьезная борьба»: Пригожин отметил противодействие США и России из-за Африки
Военные новости
Фото из открытых источников

Евгений Пригожин заявил, что у американцев нет возможности вынудить ЧВК «Вагнер» уйти из африканского региона. Люди, которые противодействуют работе «оркестрантов» в Африке, находятся в России, считает он.

Журналист издания «Век» попросил Пригожина прокомментировать слухи о том, что влияние ЧВК «Вагнер» не дает покоя официальным лицам США. Ответ предпринимателя приводит пресс-служба компании «Конкорд».

«Американцы никаким образом нас не могут подвинуть из Африки. Однако в России идет серьезная борьба за то, чтобы мы оттуда ушли. Многим не нравится то, что Россия может вести свою самостоятельную политику. И поэтому идет серьезное противодействие и в том числе попытки урезать финансирование, для того, чтобы я не мог содержать группы на территории африканского континента», – заявил Пригожин.

Напомним, предприниматель не единожды подчеркивал, что Соединенные Штаты не могут подвинуть «оркестр». Он отметил, что у «вагнеровцев» имеются более серьезные противники –  коррупция и бюрократия.

Евгений Пригожин попросил всех неравнодушных россиян оказать моральную поддержку бойцам ЧВК «Вагнер», которые ради спокойствия соотечественников проделывают тяжелую работу на фронте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Пентагоне США признали потребность Украины в оружии, способном поражать цели в регионах России

Сегодня, 09:18

Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов войск на Донбассе

Вчера, 11:53

Ходаковский: После взятия Соледара для российских войск наступят тяжелые времена

14-01-2023, 22:03

«Идет серьезная борьба»: Пригожин отметил противодействие США и России из-за Африки

14-01-2023, 22:01

«Честная позиция помогает нам на фронте»: Трошев о словах Кимаковского про блокировку Артемовска

13-01-2023, 19:24

Командир ЧВК «Вагнер» со званием Героя РФ получил тяжелое ранение в боях за Соледар

13-01-2023, 16:27

Стрелков: украинские военные намеренно сдают Соледар и Бахмут, повторяя схему весны 2022

13-01-2023, 12:48

Во дворе Чкаловского военкомата в Екатеринбурге установили гигантские палатки

9-01-2023, 16:08

Компания «Конкорд» помогла пленному бойцу ВСУ передать семье поздравления с Рождеством

7-01-2023, 10:00

МК: Кнутов предрек крах рождественского перемирия из-за коварства ВСУ

5-01-2023, 15:00

Генерал-лейтенант Гурулев заявил об опасности рождественского перемирия РФ и Украины

5-01-2023, 14:58

Жену российского генерала Колотовкина преследуют в соцсетях после ее речи на траурном митинге

4-01-2023, 15:27

Боец из ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб на спецоперации

4-01-2023, 15:14

Стрелков: армия России не понимает, за что она воюет

4-01-2023, 13:48

Безсонов указал на виновных в ЧП с мобилизованными россиянами в Макеевке

2-01-2023, 20:36

Как узнать, есть ли ваши родственники среди погибших в Макеевке? Ответили в правительстве РФ

2-01-2023, 19:11

Секретарь СНБО Украины Данилов опубликовал видеоролик Москвы без света с подписью «завтра»

31-12-2022, 18:16

МК: Наемник «Рэмбо» чудом выжил после ранений всех конечностей и легких на Украине

30-12-2022, 16:18

МК: Владимир Зеленский 30 декабря 2022 собрал Ставку из-за скорости действий ВС России

30-12-2022, 15:57

«МК»: Беженцы из Украины на территории Германии столкнулись с открытой ненавистью

30-12-2022, 15:45

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Ходаковский: После взятия Соледара для российских войск наступят тяжелые времена
  • 14-01-2023, 22:03

Ходаковский: После взятия Соледара для российских войск наступят тяжелые времена

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о том, как повлияет захват Соледара на ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что на данный

Новосибирские врачи рассказали, чем опасна флурона и как ее распознать
  • 14-01-2023, 19:22

Новосибирские врачи рассказали, чем опасна флурона и как ее распознать

Новосибирцы все чаще рассказывают о том, что они долго болеют чем-то похожим на коронавирус и грипп одновременно, причем нередко доходит до

E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города
  • Сегодня, 12:53

E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города

С лекарствами в последний год происходит серьезная неразбериха. Из-за валютных скачков и постоянно меняющейся политической обстановки практически все

Шахназаров жестко раскритиковал артиста Дмитрия Назарова из-за поддержки опальных актеров
  • 15-01-2023, 12:26

Шахназаров жестко раскритиковал артиста Дмитрия Назарова из-за поддержки опальных актеров

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров в своем последнем интервью огорошил россиян. Он позитивно отозвался об уехавших артистах, чем сильно расстроил

Уволенному из МХТ Дмитрию Назарову нашли замену в постановке «Мастер и Маргарита»
  • Вчера, 18:42

Уволенному из МХТ Дмитрию Назарову нашли замену в постановке «Мастер и Маргарита»

Уволенный из МХТ ( Московский Художественный театр ) имени Чехова актер Дмитрий Назаров больше не выступит в спектакле «Мастер и Маргарита». Стало

МК: Родственники актрисы Инны Чуриковой продают ее дом на Николиной горе
  • 15-01-2023, 13:55

МК: Родственники актрисы Инны Чуриковой продают ее дом на Николиной горе

Покойная Инна Чурикова оставила после себя солидное наследство. В собственности у артистки находились квартира в Москве, загородный дом в

Новости партнеров
Новости партнеров
Ангарский маньяк Попков, убивший 78 человек, захотел отправиться в зону СВО на Украине
  • 15-01-2023, 13:12

Ангарский маньяк Попков, убивший 78 человек, захотел отправиться в зону СВО на Украине

Ангарский маньяк Михаил Попков, который как минимум 78 человек убил, в ходе своего последнего интервью радиокомпании «Вести» признался еще в двух

Козырек и сетка не помогли. С крыши дома на бульваре Красных Зорь посыпались кирпичи
  • 15-01-2023, 15:54

Козырек и сетка не помогли. С крыши дома на бульваре Красных Зорь посыпались кирпичи

В утро воскресенья жилая «высотка» посыпалась вниз в Невском районе Санкт-Петербурга. Крупные куски кирпича упали возле парадной, чудом никого не

«Идет серьезная борьба»: Пригожин отметил противодействие США и России из-за Африки
  • 14-01-2023, 22:01

«Идет серьезная борьба»: Пригожин отметил противодействие США и России из-за Африки

Евгений Пригожин заявил, что у американцев нет возможности вынудить ЧВК «Вагнер» уйти из африканского региона. Люди, которые противодействуют работе

Выживать, конечно, тяжело: блокадница рассказала о надбавках к пенсии в 370 рублей
  • Вчера, 11:34

Выживать, конечно, тяжело: блокадница рассказала о надбавках к пенсии в 370 рублей

Блокадники Ленинграда хотели бы видеть больше заботы от городского правительства. Об этом в комментарии нашему изданию рассказала 87-летняя Галина