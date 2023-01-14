«ИноСМИ»: В Eat This, Not That рассказали о четырех самых «бесполезных» витаминах

Эксперты давно спорят о том, нужно ли людям, у которых нет дефицита, принимать какие-нибудь витамины. Но все они уверены в том, что некоторые витамины не так безопасны, как ранее считалось.

Долгое время считалось, что витамин Е полезен для человека, но последние исследования показали, что принимать его вовсе необязательно. Оказалось, что он практически не влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, также не оказывает эффекта для снижения риска когнитивных способностей.

Пероральный прием витамина К2 может иметь неблагоприятные последствия, в том числе повышенный риск развития рака предстательной железы и обильного кровотечения. Происходит так из-за чрезмерного образования карбоксилированных витамин К-зависимых белков.

Употребление ниацина, также известного как витамин В3, может быть сопряжено с целым рядом рисков. Высокие дозы витамина вызывают расстройства желудка, повышенный риск кровотечений, повреждения почек, нарушение свертываемости крови, а также поражение печени и даже снижение чувствительности к инсулину.

Прием витамина А может привести к опасным последствиям. Его избыток может стать причиной сухости кожи, хрупкости костей, повреждения печени, а иногда врожденных пороков.