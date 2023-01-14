Источник сообщил возможную причину смерти Инны Чуриковой

Народная артистка России, легендарная отечественная актриса Инна Чурикова ушла из жизни сегодня на 80-м году.

Звездой всесоюзного масштаба, любимицей миллионов россиян Инну Михайловну сделала роль Марфушеньки в фильме "Морозко". Впрочем, все, за что бралась Чурикова, даже эпизоды, получалось значительным, с великим размахом. Такой большой в ее жизни была любовь с кинорежиссером Глебом Панфиловым, с которым они познакомились на площадке "Ленфильма" и работали почти полвека. Творческий тандем пары подарил такие фильмы как "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова".

Театр и кино были для актрисы абсолютной радостью. В каждую роль, даже серьезную или трагическую, артистка добавляла улыбку, иронию. Кого бы она не играла, на экране, в театре, в жизни она была настоящей королевой.

По источникам МК в здравоохранении стало известна возможная причина смерти Чуриковой. Она скончалась от новообразования в головном мозге. До этого великая знаменитость долго лечилась в различных клиниках.