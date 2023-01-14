КИА: Крымчанка вышла в суперфинал реалити-проекта «Кондитер»

Уроженка Джанкоя (Крым) Татьяна Ломакина стала суперфиналисткой реалити-проекта «Кондитер». Шоу зрители могут посмотреть на развлекательном телевизионном канале «Пятница!».

Как рассказала сама Татьяна, после того, как участники прошли отбор домашних заготовок, попав на конкурс, им дали три часа для того, чтобы испечь торт. При этом нужно было использовать бисквит, агаву, а украсить буддистской фигуркой из мастики. Крымчанка великолепно справилась с этим заданием.

При этом Ломакина отметила, что до участия в кулинарном конкурсе она не знала о существовании проекта. Женщина призналась, что нередко занимала призовые места в разных конкурсах, хотя реалити-шоу «Кондитер» для нее стало возможностью выйти на совершенно новый уровень.

В будущем крымчанка собирается расширить свой бизнес. Также в ее планах открыть заведения на всей территории Республики Крым.