Людмила Поргина: актрису Инну Чурикову лечили российские и китайские врачи

Россия скорбит из-за ухода Инны Чуриковой. Не может придти в себя Людмила Поргина. Вдова Караченцова дружила с актрисой, поэтому ее смерть стала настоящим ударом.

Произошло горе. Мне только что сказали. В последнее время не удавалось поговорить с ней. Я звонила, но подходил Глеб. Понимала, что дело серьезное. Инну лечили как традиционной медицины, так и китайские врачи пытались поставить на ноги, ставили иголки. Глеб делал все возможное, чтобы улучшить состояние Инны.

Хотела поехать к ней домой, скучала безумно. А затем сама в больницу попала. Видите как получилось. Не нужно ждать – нужно спешить. В театре давно ее не видела.

Театральный мир осиротел. Не знаю такой актрисы в мире. Как человек она была необыкновенная, великолепный партнер. Коля на нее молился. Мы при жизни ходили на ее спектакли, чтобы просто поцеловать руки. Такие гении рождаются очень редко.