«МК»: Последнее желание актрисы Инны Чуриковой рассказал художник Никас Сафронов

Художник добавил, что на протяжении последних лет у Чуриковой были непростые времена. Она тяжело болела, но не хотела умирать. Также театральная артистка намеревалась возвратиться на сцену, что и являлось ее основным желанием. Марк Борисович Варшавер предпринимал все возможное и невозможное, чтобы его коллега поправилась и вновь возвратилась на сцену. Но не суждено, болезнь оказалась сильнее...