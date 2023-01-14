МК: Смерти 79-летней российской артистки Инны Чуриковой предшествовали странные болезни

Сегодня стало известно о смерти народной артистки РФ Инны Чуриковой. Актриса скончалась в возрасте 79 лет в больнице. В последние годы звезду преследовали странные болезни и недомогания, пишет М.

Так, летом 2019 года артистка была госпитализирована из театра. Во время очередного спектакля она упала со сцены. Она то ли оступилась, то ли почувствовала себя очень плохо. Актриса тогда даже побывала в реанимации. Что именно произошло, осталось тайной.

Спустя 3 года с Чуриковой случилась похожая ситуация. Она была госпитализирована в больницу после падения. По информации источников, у нее было несколько переломов и "новообразования в мозге", которые могли появится после травмы. На этот раз знаменитость долго не выходила на связь, только в октябре сообщила, что скоро вернется к работе. Подробности о диагнозе вновь не сообщались.

На днях директор театра "Ленком" Варк Варшавер рассказал, что Инна Михайловна чувствует себя лучше, хотя у нее есть признаки ОРВИ. Он добавил, что Чурикова хочет вернутся в театр и готовится в феврале появится на сцене.