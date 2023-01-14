«Можно купить билеты»: россияне молятся за здоровье находящегося в реанимации Никиты Михалкова

Вся страна сейчас переживает за здравие всеми любимого 77-летнего режиссера Никиты Михалкова. Артист продолжает оставаться в реанимационном отделении одной из столичных клинических больниц №52. В клинику его положили 5 января с воспалением легких.

О здоровье мэтра в Сети появляется весьма противоречивая информация. Однако известно одно, что его состояние у врачей уже не вызывает опасений.