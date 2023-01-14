В Российской Федерации на федеральном телевидении порассуждали о вопросах мобилизации как в России, так и на Украине.

По информации, которая распространяется в Сети, в России якобы готовятся к новой волне мобилизации. Говорится о поступлении крупного заказа в типографии Краснодарского края для подготовки будущих повесток.

Но дело в том, что бумага, на которой должны напечатать повестки, есть польского производства. Она распространяется на территории соседнего государства – в Украине.

На российском ТВ также идет обсуждение слета Антихристов в США, и заявление скандального российского актера Артура Смольянинова, которому Владимир Соловьев посоветовал пожениться с Алексеем Паниным и завести домашнюю собачку.

Также порассуждали на телевидении о конкурсе «Мисс Вселенная». В нем украинка облачилась в сверкающий костюм «Воина света», вооружившись мечем, а представительница США выбрала массивный и тяжелый костюм Луны, из-за которого едва передвигалась по сцене.