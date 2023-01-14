Навряд ли коронуют русскую красавицу, на «Мисс Вселенной» кипят страсти

В городе Новый Орлеан (США) выбирают «Мисс Вселенную». Финал конкурса состоится 14 января по местному времени, когда в Москве будет ночь.

В этом году РФ представляет Анна Линникова. Девушке из Оренбурга 22 года, 6 из которых она занимается модельным бизнесом. Красотка призналась, что в Америке ее приняли хорошо. Практически со всеми девушками сложились хорошие отношения, за исключением участниц из Швейцарии и Украины.

С учетом того, что представители Украины потребовали исключить Россию из конкурса, жюри не решится отдать Анне корону. По требованиям конкурса красоты оценивается не только красота, но и общее впечатление, которое девушка производит на публику.

Линнкову хейтеры затравили за то, что она сделала фото на фоне обычных чемоданов. Оказывается, нужно было заказать специальные фирменные чехлы на чемоданы, а русскую девушку подвела ее скромность.

Также Анна разместила снимок из ванной, на котором фанаты разглядели дорогую косметику. И, напротив, отметили, что участница должна быть немного скромнее.