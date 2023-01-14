Отар Кушанашвили назвал рэпера Оксимирона своим подражателем

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили опубликовал в своем Telegram-канале отрезок баттла рэперов Оксимирона (в России признан иноагентом) и Johnyboy. Таким образом журналист намекнул, что Мирон Федоров (настоящее имя Oxxxymiron) является его подражателем, которому необходимо «читать больше книжек».

«Почему обожают меня продюсеры разных интернет-шоу. Подражатель очень слаб. Чувствуется, что ему мало баб давало, или он в [нецензурная лексика] прораб, побольше читать пора книжек», — написал Отар.

Напомним, ранее Кушанашвили вступился за певца Валерия Меладзе и комика Максима Галкина (признан иностранным агентом в РФ). Как заявил ведущий, Меладзе не заслуживает порицания, на которое его россияне обрекли. Галкин же не похож на человека, которому на свою родину наплевать.