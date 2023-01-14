Певица Ани Лорак встречается с испанцем, который является ее учителем по йоге из Ибицы

Поклонники рассекретили личность тайного мужчины, который нежно обнимал украинскую певицу Ани Лорак на недавнем видеоролике. Выяснилось, что имя избранника артистки - Исаак Виджраку. Это учитель йоги, который в свое время помогал исполнительнице пережить развод, который произошел в 2019 году.

Ани вывозила известного испанского тренера на отдых. Увидев испанца, поклонники принялись писать, «кто это чудак». Одна из фанаток, которая знала ответ, ответила: «Это учитель Лорак по йоге».

Некоторые подписчики возмутились, что певица оставила свою дочь с бывшим супругом, а сама сейчас развлекается с новым избранником. Другая часть интернет-пользователей искренне порадовались за новые отношения звезды.

Отметим, что первым и единственным супургом артистки был турок Мурат Налчаджиоглу. В браке с мужем, который продлился десять лет, на свет появилась дочь.